Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı mart ayı ortalama sıcaklıklar ve yağışların 1991-2020 normallerine göre mukayesesi raporları ve kuraklık analizleri açıklandı. Mart ayında ortalama sıcaklıklar Trakya, Marmara Bölgesi'nin batı kıyıları, İstanbul, Ege Bölgesi'ni kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri, Çankırı, Polatlı, Sivrihisar, Bartın, Sinop, Trabzon, Düzce, Bafra, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı, Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

MART AYI 1,5 DERECE ISINDI

2024 mart ayı sıcaklığı 9,2 dereceyle, mart ayı ortalama sıcaklığı 7,7 derece olan 1991-2020 normallerinin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı mart ayında ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 22,3 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece ile Adana'da tespit edildi.

SON 53 YILIN EN SICAK 9’UNCU MARTI

2024 mart ayı, değerlerin tutulmaya başlandığı son 53 yılın mart ayları içinde en sıcak 9'uncu mart oldu. 2024 yılı mart ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4,1 derece üzerinde, minimum sıcaklılar 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 2,9 derece üzerinde gerçekleşti.

TÜM BÖLGELERDE SICAKLIK ARTIŞI

Marmara'da mart ayı 1991-2020 normalleri 8,5 derece iken, 2024 mart ayı 10,7 derece olarak 2,2 derece artış gösterdi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 1,7 derece Balıkesir'de, en yüksek 31 derece Geyve'de görüldü.

Ege'de mart ayı 1991-2020 normalleri 10,2 derece iken, 2024 mart ayı 12 derece olarak 1,8 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 3,4 derece Gediz'de, en yüksek 31 derece Aydın'da yaşandı.

Akdeniz'de mart ayı 1991-2020 normalleri 11,6 derece iken, 2024 mart ayı 13,2 derece olarak 1,6 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 5,8 derece Göksun'da, en yüksek 31,9 derece Adana'da gerçekleşti.

İç Anadolu'da mart ayı 1991-2020 normalleri 5,5 derece iken, 2024 mart ayı 6,9 derece olarak 1,4 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 10,3 derece Kangal'da, en yüksek 27,4 derece Eskişehir'de görüldü.

Karadeniz'de mart ayı 1991-2020 normalleri 7 derece iken, 2024 mart ayı 8,6 derece olarak 1,6 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 6,5 derece İspir'de, en yüksek 31,8 derece Düzce'de yaşandı.

Doğu Anadolu'da mart ayı 1991-2020 normalleri 2,8 derece olup 2024 mart ayı da 3,9 derece olarak 1,1 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 22,3 derece Özalp'te, en yüksek 25,5 derece Divriği'de görüldü.

Güneydoğu Anadolu'da mart ayı 1991-2020 normalleri 10,3 derece olup 2024 mart ayı da 10,5 derece olarak 0,2 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 4,1 derece ile ve en yüksek 30,8 derece ile ikisi de Batman'da tespit edildi.

YAĞIŞLAR DOĞUDA İKİYE KATLADI

Yağış raporuna göre Türkiye geneli mart ayı yağışı normalinin üzerinde, geçen yıl mart ayı yağışının altında gerçekleşti. 2024 yılı mart ayı yağışı 69,5 mm, mart ayı normali (1991-2020) 61,2 mm, 2023 yılı mart ayı yağışı 95,5 mm olarak ölçüldü.

Türkiye geneli mart ayı yağışları normaline göre yüzde 14 artma, geçen yıl mart ayı yağışlarına göre yüzde 27 azalma gösterdi. Yağışlar özellikle Doğu Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yüksek seviyede gerçekleşti. Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde ise normallerinin iki katını aştı.

AKDENİZ'DE SON 11 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞI

Antalya'nın batısı, Konya'nın güneyi, Isparta, Bilecik çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ı aşan azalmalar kaydedildi. Bölge genelinde, İç Anadolu Bölgesi normali civarında, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri normalinin altında yağış aldı. En fazla artış gösteren bölge yüzde 54 ile Doğu Anadolu Bölgesi olurken, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 11 yılın en düşük mart ayı yağışı gerçekleşti.

YAĞIŞ REKORU ŞIRNAK'TA

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 207,9 mm ile Şırnak'ta, Van ili mart ayı yağışları son 21 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. En az yağış ise 29 mm ile Kırıkkale'de kaydedilirken Antalya, Karaman ve Mersin illeri mart yağışları son 11 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İller içinde normaline göre en fazla azalma yüzde 35 ile Isparta'da, en fazla artma ise yüzde 100'ün üzerinde artışla Şırnak'ta meydana geldi.

ORTALAMA YAĞIŞLI GÜN SAYISI 12,8

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 12,8 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 11,2 gün). Yağışlı gün sayıları Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 20-25 gün aralığında oldu. Ege Bölgesi'nin güneyi, Akdeniz Bölgesi'nin ortası ve batısında ise yer yer 10 günün altında yaşandı.