Milliyet Yazarı İddiaları Gündeme Taşıdı

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Yavaş’ın CHP ile fiilen köprüleri attığını ve 2028’de bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürdü, bu durum parti içinde tartışmalara yol açtı.

Yavaş’tan Kesin Yalanlama

Mansur Yavaş, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, Şahin'in iddialarını şiddetle reddederek "İftira, tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" ifadelerini kullandı ve CHP’den ayrılacağı yönündeki söylentilerin temelsiz olduğunu vurguladı.

Partisine Sitem Etti

Ayrıca, CHP’nin Tüzük Kurultayı’nda yapacağı konuşmaya dair son anda bilgilendirildiğini belirterek, bu duruma sitem etti ve partisi içinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Siyasi Kulislere Yansıyan Tansiyon

Yavaş’ın bu açıklamalarının ardından, CHP’den ayrılacağına dair iddiaların siyasi kulislerde hâlâ tartışılmaya devam etmesi, partinin geleceği ve Yavaş’ın siyasi stratejisi hakkında merak uyandırdı.