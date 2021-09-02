Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Polat Alemdar yeni imaj yaptı!

Kurtlar Vadisi Ne Zaman Başlıyor? Türk dizi tarihinin en uzun soluklu ve en etkili yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi yüzlerce bölüm ve 4 sinema şeklinde izleyicinin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi Pusu tekrar başlayacak mı? Necati Şaşmaz, dizinin başlangıç tarihi ile ilgili demeç verdi.

2003 senesinde başlayan ve hayli uzun bir süre boyunca yayın hayatını sürdüren Kurtlar Vadisi, seneler sonra tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Necati Şaşmaz ile bu gerçek ortaya çıkmış oldu. Necati Şaşmaz’ın yapmış olduğu söyleşiye göre Kurtlar Vadisi 2022 senesinde yeni bölümleri ile izleyicinin karşısına çıkmaya başlayacak.

Yayın hayatına başlamasının ardından 17 sene geçmesine rağmen eski bölümleri halen ilgi ile büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmektedir. Onca sene diziyi eskitmeyi başaramadı. Yapılan çekimler, sadece dizi ile sınırlı kalmayıp, aynı şekilde pek çok filmde sinemada gösterildi. Sırasıyla Kurtlar Vadisi başlığı altında Gladyo, Filistin, ve Vatan versiyonları gösterime girdi.

En son gösterime giren kurtlar vadisi versiyonu Vatan filmi olarak 2017 senesinde yayımlandı.

Necati Şaşmaz’ın Polat Alemdar karakterine can verdiği dizide pek çok karakter oynamaktadır. Hepsi de birbirinden usta oyunculardan meydana geldiği için bütün takdiri Polat Alemdar topladı desek yanlış olacaktır. İlk bölümlerde hayatını kaybeden Süleyman Çakır karakterini oynayan Oktay Kaynarca ve şu anda Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası olarak tanınan fakat Kurtlar Vadisi’nde de belli bir zaman dilimi boyunca oynamış Zafer Ergin dizinin sevilen karakterleri arasında yer aldı.

Süleyman Çakır’ın dizide senaryo gereği hayatını kaybetmesi, Bütün Türkiye’de üzüntüye hatta yas tutulmasına sebep olmuştu.

Böylesine ilgi çeken ve izleyici kitleleri arasında unutulmayan bir dizinin önümüzdeki senelerde tekrar yayın hayatına girmesi başta bu diziyi sevenler olmak üzere bütün dizi piyasası tarafından çok sevindirici bir haber olarak karşılandı.

Kurtlar Vadisi Oyuncu Kadrosu

En başta şunu söylemekte fayda vardır ki Kurtlar Vadisi dizisinin efsanevi karakterlerinden Süleyman Çakır ve Memati gibi aktörler dizide bulunmayacak. Çünkü yapımcının birkaç bölüm öncesinde ölmelerini yazdığı bu iki karakteri tekrar yaşıyorlarmış gibi yeni bölümlerde oynatması büyük bir hata olacaktır. Fakat Necati Şaşmaz, gazeteci Tahir Sarıkaya ile yapmış olduğu röportajda Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağını ve bunun büyük bir merak uyandıracağını söyledi.