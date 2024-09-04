Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz (isteğe göre)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı su

Yapılışı:

Geniş bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı kızdırın.

Doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsakları ekleyin, 2-3 dakika kavurun.

Baharatları ekleyin ve karıştırın.

Kuşbaşı etleri ekleyin ve suyu çekene kadar kavurun.

Salçayı ekleyin, kokusu çıkana kadar karıştırın.

İki su bardağı suyu ekleyin.

Ayrı bir kasede unu ve yemeğinizden bir kepçe suyu karıştırarak pürüzsüz hale getirin ve yavaşça tencereye ekleyin.

Bir taşım kaynadıktan sonra ateşi kısın ve etler yumuşayana kadar pişirin.

Servis edebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz!

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi