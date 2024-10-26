İsrail'in dün sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenleyerek 3 basın mensubunu öldürmesi ülkede tepkiyle karşılandı.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısı, 3 gazetecinin ölümüyle 11'e yükseldi.

"Kasten hedef alındılar"

İsrail saldırısında ölen basın mensuplarından birinin Lübnan'ın El-Menar kanalından kameraman Vasim Kasım'ın öldüğü belirtildi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin kanalı Yönetim Kurulu Başkanı Gassan bin Ciddu, kanalın kameramanı Gassan Neccar ve yayın mühendisi Muhammed Rıza'nın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in gazetecilerin kaldığı evleri hedef aldığına dikkati çeken Bin Ciddu, basın mensuplarının "kasten hedef alındığını ve İsrail'in savaş suçu işlediğini" vurguladı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari, sosyal medyadan paylaştığı mesajında İsrail'in Lübnanlı gazetecilere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Makari, "İsrail, gazetecilere gece saatlerinde saldırarak onları rüyalarında gafil avladı. Bu olay, 7 medya kuruluşundan 18 gazetecinin bölgede hazır bulunduğu, önceden planlanmış ve takip edilmiş bir suikasttır. Bu bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında Lübnan'da ölen gazeteciler

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yerel ve uluslararası medya kuruluşlarından çok sayıda gazeteci hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansı kameramanı Issam Abdullah, 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısıyla hayatını kaybederken, olayda 6 basın mensubu da yaralandı.

İsrail'in 21 Kasım 2023'ta Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa beldesi yakınında sınırdaki gelişmeleri takip eden El-Meyadin muhabirlerini hedef alan hava saldırısında muhabir Farah Ömer ve kameraman Rabih el-Mamari yaşamını yitirdi.

El-Meyadin muhabirlerinden Hadi Es-Seyyid, 24 Eylül'de İsrail'in hava saldırısında hedef aldığı evinin yıkılması sonucu ölürken, 25 Eylül'de ise Hizbullah'a ait Al Manar televizyonu kameramanı Kamil Karaki yaşamını yitirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyine "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladıklarını açıklamasının ardından gazetecilere yönelik saldırılar da arttı.

Gazetecilerden Hüseyin Safa 11 Ekim'de, Muhammed Ğadbun 16 Ekim'de, Ali el-Hadi Yasin ve Muhammed Bitar 16 Ekim'de İsrail saldırısıyla yaşamını yitirdi.