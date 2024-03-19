Yıllardır Van’da hizmet veren Lokman Hekim Hastanesi, vatandaşlara hizmetin en iyisini sunabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek adına teknolojinin harikalarından geri kalmayan Lokman Hekim Hastanesi, Türkiye’de sayılı yerlerde bulunan Excimer lazer cihazını Van halkının hizmetine sundu.

Yaklaşık bir aydır Excimer lazer cihazının Van ve bölge halkının hizmetine sunulduğunu belirten Lokman Hekim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Mehmet Sıraç Demir, “Uzun zamandır bir talep vardı. Bizde Van halkından gelen bu talebe duyarsız kalamazdık. Yaklaşık bir aydır biz bu cihazı aktif olarak kullanmaya başladık.

Özellikle vurgulamak istediğimiz; No Touch dediğimiz göze dokunmadan, hiçbir alet, bıçak kullanmadan yaptığımız teknolojidir. Yaklaşık 15-20 saniye içerisinde işlem bitmektedir. Bu tedavi yöntemi hem hastadaki stresi azaltmakta hem de çok daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca gözün uygun olması durumunda en güvenli yöntemlerden biridir.

Bu manada gözlüklerden kurtulmak isteyen veya konforlu bir hayat sürmek isteyen vatandaşlarımızı hastanemize bekliyoruz” dedi.

Excimer lazer cihazının hastaların miyop, astigmat ve hipermetrop başta olmak üzere gözlük ihtiyaçlarından kurtarılmalarını sağlayan bir cihaz olduğunu vurgulayan Operatör Dr. Selma Demir ise eşiyle birlikte 10 yıldır Van’da hizmet verdiklerini vurgulayarak, “Van halkının göz üzerine çok fazla talep olduğu için excimer lazeri bünyemize kattık.

Excimer lazer ile hastalarımız göz numaralarından miyop, hipermatrop ve astigmat numaralarından PRK yöntemi ile kurtulabilecek. Bu yöntem göze temas etmeden, yani göze herhangi bir kesi olmadan direk korneanın ön yüzeyine lazer uygulanarak göz numaralarından kurtulma işlemidir. İlk gün hastalarımızın biraz ağrıları oluyor ama ikinci gün azalıyor ve üçüncü gün geçiyor. Sonrasında da kuru göz riski daha az oluyor ve bu yöntemle hastalarımız gözlüklerinden kurtulmuş oluyor” diye konuştu.