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Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımdan senelik 1.8 milyon euro maaş alacak.

Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak

SENELİK 1.8 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat eldiven, senelik 1.8 milon euro kazanacak.

Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak

BONUSLARLA BERABER 2 MİLYONU BULACAK

Son yıllardaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki başarılı eldiven Livakovic'in maaşı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euroyu bulacak. haberler.com