TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28. hafta maçları geride kaldı. 28 hafta sonunda ligde en çok gol atan takım lider durumdaki Esenler Erokspor oldu. 26 maçta 61 gol kaydeden lider, bu yönde rakiplerine fark attı.

Beyaz Grup’ta en çok gol kaydeden 2. takım 5. sırada yer alan 1461 Trabzon FK oldu. Ligde şuana kadar 26 maça çıkan 1461 Trabzon FK, bu maçlarda 48 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Grubunda en çok golü kaydeden 3. takım ise AcnTurk Sigorta Van Spor FK oldu. Temsilcimiz oynadığı 27 lig maçında 42 kez gol sevinci yaşadı.

Şuana kadar AcnTurk Sigorta Van Spor FK’de en çok gol kaydeden isim 7 golle Harun Kavaklıdere olurken, onu 5 golle Hasan Bilal takip etti.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye ligin ikinci devresinde dahil olan Sinan Kurumuş 4 gol, Metincan Cici ise 3 golle skora direkt katkıda bulunan isimler oldu.

İŞTE GOLLERİ KAYDEDEN İSİMLER

AcnTurk Sigorta Van Spor FK’de rakip fileleri sallayan 42 golü kaydeden isimler şu şekilde;

Harun Kavaklıdere: 7

Hasan Bilal: 5

Bertuğ Bayar: 4

Sinan Kurumuş: 4

Metincan Cici: 3

Emre Öztürk: 3

Furkan Sakı: 2

Burak Kavlak: 2

Muhammed Ali Doğan: 2

Erdem Seçgin: 2

Kerem Çağatay: 1

Ahmet Ülük: 1

Mehmet Can Davarcıoğlu: 1

Bekir Can Kara: 1

Onurcan Güler: 1

Bahattin Berke Demircan: 1

Alpay Koçaklı: 1

Not: 1 golü ise ligin 18. haftasında oynanan Ankara Demirspor – Van Spor maçında ev sahibi ekip futbolcusu Ender Gör kendi kalesine atmıştı.