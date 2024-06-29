Cilt Hassasiyeti: Lazerlerin uygulanması cildi oldukça hassaslaştırır. Duş almak bu hassas cilt üzerinde irritasyona, kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.

Enfeksiyon Riski: Lazerlerin ardından cilt üzerinde açık yaralar veya kızarıklıklar oluşur. Duş almak bu açık alanlardan enfeksiyon girişine yol açabilir.

İyileşme Süreci: Lazer tedavisi sonrası cilt yüzeyinde oluşan kabuklanma ve iyileşme süreci duş alınarak bozulabilir. Bu da tedavinin etkinliğini azaltabilir.

Nem Kaybı: Duş sırasında cilt üzerindeki nemli koruyucu tabaka kaldırılmış olur. Bu da ciltte kuruma ve iritasyona sebep olabilir.

Güneş Hassasiyeti: Lazer sonrası cilt güneşe karşı daha hassas hale gelir. Duş esnasında su sıçramaları da ciltte güneş hasarına yol açabilir.

Genel olarak uzmanlar, lazer tedavisinden sonraki ilk 24-48 saat içinde duş almaktan kaçınılması gerektiğini önermektedir. Daha sonra da cilt hassasiyetine göre doktor kontrolünde duş alınması tavsiye edilir. Doğru takip ve bakım, lazer tedavisi sonrası daha hızlı ve sağlıklı iyileşmeyi sağlar.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi