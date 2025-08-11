İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Boluspor – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi konumundaki Boluspor 2 – 0 öne geçmesine rağmen İmaj Altyapı Van Spor FK sonradan bulduğu 3 golle maçı kazanan taraf oldu.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 3 – 2 kazanmalarına rağmen çok üstünlük kuramadıklarını söyledi. Buna rağmen futbolcuların kazanmayı çok istediklerini ve oyundan hiç kopmadıklarını dile getiren Kutlu, mücadelelerinden dolayı bütün futbolcularını kutladı.

“EKSİKLERİMİZ VAR”

Takımda eksiklerin olduğunu ve bu eksikleri tamamladıktan sonra daha iyi bir takım olacaklarını belirten Teknik Patron Kutlu; “Eksiklerimiz var, bu eksikleri tamamladığımızda ve bu ligde oynayan oyuncularımız tecrübe kazandıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Kutlu, Van Spor taraftarlarına da destekleri için teşekkür etti.