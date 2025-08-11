Sındırgı'da dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı bina ile zemin katında bulunan iş yerindeki yıkımın boyutu, AA ekibince dronla görüntülendi.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.

AFAD: Deprem sonrası 237 artçı deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."

