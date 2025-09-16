AA muhabirinin derlediği bilgilere göre küresel piyasalar, Fed'den gelecek faiz kararına odaklandı.

Fed, yarın bu yılın 6. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını sabit tutan Fed'in istihdam verilerindeki bozulma ve tarifelerin kısa vadede etkisinin enflasyon üzerinde sınırlı kalmasıyla yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor.

25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi piyasalarda fiyatlanırken, yılın kalan iki toplantısında da 25'er baz puan daha indirim ihtimali öne çıkıyor.

İlk faiz indiriminin yapılması düşünülen toplantı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları kripto para yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor.

Toplantı öncesi, en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi bitcoin 115 bin dolar, ethereum ise 4 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

"Kripto paralar faiz indirim sürecini bekliyordu"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Fed'in faiz konusunda bir "açmazla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gümrük tarifelerinin etkilerine yönelik belirsizliklerin Fed'in temkinli duruşunun en önemli nedeni olduğunu ifade eden Tufaner, işsizlik maaşı başvurularının da yüksek seviyelere tırmandığını ifade etti.

Tufaner, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısının da bir diğer etken olarak ön plana çıktığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu gelişmeler bağlamında Fed'in yarın 25 baz puanlık bir indirime gitmesi oldukça olası görünüyor. Piyasalar açısından bakıldığında, kripto paralar faiz indirim sürecini bekliyordu. Olası bir faiz indiriminde kripto paralar pozitif yönde etkilenecektir. Ancak, bu süreçte jeopolitik gelişmeler de etkili olacaktır. Fed'in parasal gevşeme döngüsüne girmesi alternatif yatırım aracı yatırımcıları açısından bir süredir bekleniyordu. Ancak, bu beklentinin bir kısmı halihazırda satın alınmış durumda. Dolayısıyla, faiz kararının bir defalık mı yoksa döngü şeklinde mi olacağı kripto paralar açısından önemli olacaktır."

Kısa vadede, başta faiz kararları olmak üzere, makroekonomik faktörlerin kripto para birimlerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirten Tufaner, orta vadede ABD'nin yapacağı stabil coin ve tokenize edilmiş menkul kıymet düzenlemelerinin kripto para piyasasının geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Türkiye'de de 2. faz çalışmalarının devam ettiği dijital paralara geçiş sürecinin de beklendiğini anlatan Tufaner, "Regülasyonlar ve dijital para kullanımı yaygınlaştıkça kripto varlıklara para girişinin hızlanacağını ifade edebiliriz." dedi.