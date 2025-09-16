Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kaldırım, yaya geçidi ve engelli rampalarını malzeme, tezgâh veya ürünleriyle işgal eden işletmeleri tek tek gezerek uyarılarda bulundu.

Esnafa, kamuya açık alanların yayaların kullanımına açık olması gerektiği hatırlatıldı. Denetimler sırasında zabıta ekipleri, esnafa ikramlarda bulunarak uyarılarını nazik bir şekilde gerçekleştirdi. Kaldırım işgali yapan esnaflara kolonya ve lokum ikram edilerek, işgalin sona erdirilmesi istendi. Öte yandan kurallara uyan ve kaldırım işgali yapmayan esnafa ise teşekkür edilerek duyarlılıkları takdir edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği, yayaların güvenliği ve engelli bireylerin erişim hakkını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.