Türkiye'nin en büyük festivali olarak da bilinen Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da bir hafta boyunca sanat, eğlence, tanıtım gibi farklı etkinlikler ile kentin zengin kültürel mirasının en etkili şekilde sunulması planlanıyor.

29 Haziran’da Van’da start verecek olan dev organizasyon 9 gün boyunca devam edecek.

Festival kapsamında edebiyat, sinema, sanat, arkeoloji, tarih, gezi, gastronomi, turizm ve daha pek çok konuda iddialı çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanırken, her yaş grubu ve her kesimin faydalanacağı programlar olacak.

VAN’A KAZANIMI NE OLACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa Kültür Yolu Festivali’ne dahil edilen Van’ın bu kapsamda başta Türkiye’de olmak üzere dünyanın farklı noktalarından bilinirliğinin arttırılması hedefleniyor.

Van Gölü, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Kanispi Şelalesi, Dönemeç Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi ve Van Peri Bacaları gibi tarihi ve doğal alanların yanı sıra anakaranın dışında yer alan dört adada dört Ermeni kilisesi bulunan Van’da aynı zamanda kültür turizminin de önü açılmış olacak.

Van’ın markalaşmasına öncülük edecek olan ve uluslararası arenada tanınırlığına gönüllü elçilik yapacak başarılı pek çok sanatçının da katılımıyla gerçekleşecek olan festival 7 Temmuz’a kadar devam edecek.