Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir dizi programa katılmak için Van'a geliyor. Yarın sabah Van'a gelecek olan Bakan Ersoy saat 10:00'da Van Valiliği'ni ziyaret edecek. Bakan Ersoy akabinde Kentteki bir otelde düzenlenen turizm master planı lansmanı ve turizm sektör toplantısına katılacak. Eski Van Şehri'nde incelemelerde bulunacak olan Bakan Ersoy, burada düzenlenen Eski Van Şehrini ayağı kaldırma projesi lansmanına katılacak.

Kentte düzenlenen iftar programına da katılacak olan Bakan Ersoy'un akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.