Sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanı’na inen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Vali Ozan Balcı ve il protokolü karşıladı.

İlk olarak Van Valiliği’ni ziyaret etmesi beklenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha sonra il genelinde çeşitli programlara katılacak ve Van kalesi yanındaki eski Van şehrinde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyecek.

Burada düzenlenecek olan Eski Van Şehrini ayağa kaldırma lansmanına da katılacağı belirtilen Bakan Ersoy’un iftar programı sonrası kentten ayrılması bekleniyor.