Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tarihi Toplantı

Anayasa reformları konusundaki gündemi yeniden belirledi.

Kabine Toplantısının Ardından Yeni Anayasa Çağrısı Önceki gün yapılan Kabine toplantısının ardından Erdoğan, yeni anayasa gerekliliğini vurgulayarak, "Sivil anayasa, ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur" ifadeleriyle, Meclis’in bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Sivil Anayasa Üzerine Ağır Basan Açıklamalar Erdoğan, "Türk demokrasisinin darbelerle hesaplaşabilmesi için sivil anayasa bir zorunluluk haline gelmiştir" diyerek, mevcut anayasanın darbeci zihniyetten arındırılması gerektiğine dikkat çekti ve Meclis’in bu süreci tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Meclis’in Yeni Anayasa Görevi: Erdoğan’ın Net Mesajı Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz'un milli irade destanını gerçekleştiren bir milletin, darbecilerin hazırladığı anayasayla sınırlandırılmasını adil bulmadığını belirterek, 28. Dönem Meclisi'nin sivil bir anayasa hazırlama görevini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşme İçeriği Sır Gibi Saklanıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bu kritik toplantının detaylarına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmenin içeriği ve sonuçları, anayasa reformlarının nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırdı.