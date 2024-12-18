Van ve çevresinde yağan kar yağışı sonrası araçlarla sabah saatlerinde Kevenli Mahallesi'ne giden Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, buradan 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı’nın zirvesine çıkmak üzere hareket etti.

Yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuk sonrasında karlı zirveye ulaşan dağcılar, fotoğraf çektikten sonra yeniden inişe geçti.

Küçük Erek Dağı’na zirve tırmanışı Foto Galeri: Küçük Erek Dağı’na zirve tırmanışı

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Küçük Erek Dağı’na yolculuğumuz hem zorlu hem keyifli geçti. Zirveden Van'ı izledik. O muhteşem manzarada bol bol fotoğraf çektik" dedi.

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Kaynak: DHA