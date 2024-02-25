TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında bugün lider Esenler Erospor ile AncTurk Sigorta Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’te Esenler Erokspor Stadyumu’nda başlayacak olan maçta takımların sahaya süreceği 11’ler belli oldu.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün zirve yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Teknik Sorumlu Ümit Bozkurt’un kritik maçta sahaya süreceği 11 belli oldu.

MAÇIN HAKEMLERİ

Zorlu mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak. Abdülhamit Söyler ve Sabri Öğe’nin yardımcı hakemlik yapacağı mücadelede Enver Aydın dördüncü hakem olarak görev yapacak.

MAÇ KADROLARI

Ev sahibi ekip sahaya; Ercüment Kafkasyalı, Sertaç Çam, Sakıb Aytaç, Sefa Narin, Ali Yavuz Kol, Alper Karaman, Onur Eriş, Serdar Cansu, Onur Akbay, Mustafa Pektemek ve Taygun Vurgun ile çıkacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, . Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal, Emre Oymak, Sinan Kurumuş, Muhammed Ali Doğan, Muhammed Gönülaçar ve Burak Kavlak ilk 11’i ile rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Zorlu maç saat 14.00’te başlayacak.