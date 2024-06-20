Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 75’i aşmıştı. Uzmanlar yaşanan bu artışın sebeplerinden biri olarak kredi kartında yaşanan artışı gösteriyor. Bu kapsamda yıllık yüzde 80’e yaklaşan ihtiyaç kredi faizlerinin kredi kartı faizlerine oranla hala çok yukarda olmasından dolayı kredi kartı kullanımının arttığını da dile getiriyorlar. Ayrıca son dönemde kredi kartı nakit avans çekimlerinde ve kredili mevduat kullanımında artışa dikkat çekiyor.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Merkez Bankası bu kapsamda Mart ayında yaptığı düzenleme ile kredi kartı kullanımını kısıtlamak ve parasal sıkılaştırmayı artırmak için kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltildi, kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5’e çıkarmıştı. Ancak bu artışın kredi kartı kullanımını azaltmadığı görüldü.

410 MİLYON TANE KART VAR

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adet oldu. 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 73 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 176,7 milyar TL’sinde banka kartları, 23,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 64 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 129 oldu.

KART LİMİTLERİNE SINIRLAMA MI GELİYOR?

Önümüzdeki günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı konuşuluyor. Bu kapsamda müşterilerin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit belirlenmesi bekleniyor.

‘KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI DÜŞÜRÜLECEK’ İDDİASI

Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor. Ayrıca yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısını düşürüleceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.