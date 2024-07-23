Küçükbaş hayvancılık varlığının en çok olduğu iller arasında olan Van’da besicilere koyun desteği veriliyor.

Geniş meralar ve yaylalara sahip Van’da şu ana kadar binlerce besiciye küçükbaş hayvan desteği verildi.

“ŞU ANA KADAR 600 BİN TL DESTEK VERİLDİ”

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinin son durumu hakkında Wanhaber’e konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Besicilerimize desteğimiz 4’üncü yılda da devam ediyor” dedi.

Görentaş, “Sıfır faizli, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli projede 600 bin TL kredi desteğimiz, gelen talepler neticesinde katlanarak devam etmektedir ve bundan sonraki yıllarda da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“KREDİNİN YARISI FAİZSİZ”

Verilen desteğin 300 bin TL’sinin faizsiz olduğunu aktaran İl Müdürü Görentaş, “Şu ana kadar 1900 besiciye 200 bin küçükbaş hayvan desteği verdik. Özellikle dışarda olan insanların bu projeye yoğunlaşması çok önemli. Çünkü genel olarak genç nesil tarım ve hayvancılık ile çok uğraşmayı sevmez. Buna rağmen sağlamış olduğumuz bu proje ile çok rağbet gören otlu peynirin tutulması ve diğer süt ve süt ürünlerinin satılıp ekonomik olarak gelir sağlanması gençlere projeyi daha cazip kılıyor” şeklinde konuştu.

“PROJE KESİNTİYE UĞRAMADAN DEVAM EDECEK”

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinin sonraki yıllarda da devam edeceğini aktaran Görentaş, “Her yıl protokolü uzatıyoruz. Bu uzun yıllar devam edecek. Çünkü yoğun talepler var. Gelen taleplerin yoğunluk durumu dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Talepler arasında daha çok Gürpınar, Erciş, Başkale ve Özalp ilçeleri var. Çünkü bu ilçelerimizde küçükbaş hayvancılık daha çok yapılmaktadır. Başvurular diğer ilçelerde ise biraz daha düşük. Başvuruda bulunup olumsuz çıkanlar da oluyor. Bunun nedeni ise başvuran çiftçi daha önce indirimli kredi kullanımı yapmışsa veya kredi notu banka ödemelerinden dolayı gecikmeye girip düşmüşse olumsuz karşılanabiliyor. Bununla beraber başvuruda bulunup sonra cayanlar da oluyor” şeklinde konuştu.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Bu destekler sayesinde doğdukları topraklarda yeniden hayvancılık yapmaya başlayan besicilerimiz, teslim aldıkları koyunlara özenle bakarak hem gelirlerini arttırıyor hem de dışa olan bağımlılığı azaltıyor” ifadelerine yer verdi.