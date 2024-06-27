Sabah erken saatlerde, Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu’nun Şatıroğlu Mahallesi mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Hasan Kılıçparlar’ın kontrolünü yitirdiği tır, aynı yöne giden Veysel Oduncu'nun kullandığı ve Orhan Gül idaresindeki otomobillere çarptı.

Orhan Gül’ün kullandığı otomobil de Nuri Tayan idaresindeki tıra çarptı.

Otomobiller hurdaya döndü

2 tır arasında kalan ve hurdaya dönen otomobillerdeki Orhan Gül, Veysel Oduncu ve Gulsüm Vaapova hayatını kaybederken, Bülent Aydınışık ise yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ekip geldi

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralı Bülent Aydınışık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

3 kişi araçta sıkıştı

Araçlarda sıkışan 3 kişinin cenazeleri ise itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkartılarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.