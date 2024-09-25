Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ekrem Erkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ve iş yerlerinde kesintisiz sıcak su kullanımı ve kış döneminde ısınma sağlayan kombi cihazlarının düzenli yıllık bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Doğal gaz kullanıcılarının, kombiler başta olmak üzere merkezi ısıtma sistemleri, doğal gaz sobaları gibi gaz yakan cihazların tümünde, her yıl düzenli olarak bakımlarını cihazların markalarına ait yetkili servislere yaptırmalarını tavsiye eden Erkut, yıllık bakımlarla olası gaz ve elektrik kaçaklarına ve kullanım suyunun kirliliklerine önlem alınabildiğini, kombinin daha verimli çalışarak doğal gaz tasarrufu ile kombi emniyet ve cihaz kontrollerinin sağlandığını, olumsuzluklarla karşılaşma, hizmet bekleme süreçlerinin ortadan kalkacağını, kombinin daha uzun ömürlü olacağını dile getirdi.

"Yoğuşma teknolojisi tasarruf ve verimlilik sağlıyor"

Ekrem Erkut, tüketicilerin tasarruf için kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonlarını uygun bir şekilde yaptırması gerektiğini belirterek, "Radyatörlerinize taktıracağınız termostatik radyatör valfleri ile tam ve kesin bir tasarruf sağlamış olursunuz. Ayrıca ısıtma maliyetinizi, oda termostatı ve dış hava sensörü kullanarak da azaltabilirsiniz. Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkanı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalıdır. Bu paneller çok düşük maliyetli ve uygulaması kolay ürünlerdir." diye konuştu.

Oda sıcaklığını ölçen, yöneten oda termostatları ve termostatik radyatör vanaları kullanımıyla da tasarruf sağlandığını söyleyen Erkut, şöyle devam etti:

"Oda sıcaklığında her 1 derece düşürmek yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Ülkemizde 2018 Nisan'da yürürlüğe giren, Energy Related Products - ErP (Enerji ile ilgili ürünler) yönetmeliğiyle AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de sadece 'yoğuşmalı cihaz' olarak nitelendirilen yüksek verimli kombi, kazan gibi ürünlerin arzı sağlanmaktadır. Yoğuşma teknolojisinin sağladığı tasarruf ve verimlilik, doğal gaz tüketimi ve faturalarına yüzde 25-30 oranında düşüş olarak yansımaktadır."

Erkut, kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmanın hem daha fazla yakıt tüketimine hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabileceğini kaydederek, bunun yerine kombiyi kısık ayarda sürekli çalıştırmanın daha az yakıt tüketimi sağlayacağını dile getirdi.

"Tüketiciler bakım/onarım hizmetlerini yetkili servislerden almalı"

DOSİDER Başkanı Erkut, tüketicilere kombi satın alırken, bina izolasyon durumu, kullanım alanı, kat sayısı gibi hususları dikkate alacak şekilde uzman bir mühendislik firmasına yaptıracakları keşifle tercih yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Tüketicilere kış sezonu başlamadan kombi ve merkezi ısıtma sistem cihazlarını dış hava sıcaklıkları düşmeden kontrol amaçlı devreye almaları, kullanıcı seviyesinde ısıtma kontrollerini yapmalarını öneren Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda doğal gaz kullanılan alanlardaki havalandırma menfezlerinin kullanıcılar tarafından herhangi bir nedenle kapatılmaması, doğal gaz tesisatında gaz dağıtım şirketi bilgilendirilmeden proje dışı kesinlikle değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Diğer bir husus tüketicilerimizin can ve ürün güvenlikleri için bakım/onarım hizmetlerini mutlaka yetkili servislerden almaları, servis ihtiyaçlarında web üzerinden yapılan basit aramalarda karşılarına çıkan servis noktasının yetkili olup olmadığını kontrol etmeleri, mümkünse ilgili markanın resmi web sayfasından yetkili servis bilgilerine, çağrı merkezlerine ulaşmaları gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda önemli çalışmalar yürütülmekte, 'www.servis.gov.tr' (SERBİS) tüm ürün grupları için hizmete girmiş, tüketicilerin ilgili marka yetkili servislerine ulaşmaları için bir kanal oluşturulmuştur."

Erkut, Türkiye'nin kombide Avrupa'nın üretim üssü olarak değerlendirilebilecek pek çok markanın fabrikasına sahip olduğunu belirterek, "Yıllık 2,2 milyon adet üzerinde kombi üretimi yapılmakta. Kombilerin yaklaşık 1 milyon adedi iç pazarda kullanılmakta, 1,2 milyon adedi de ihraç edilmektedir." dedi.