En Düşük Emekli Aylığı Artışı

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltiliyor. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu ve yürürlüğe girmesiyle yeni maaşlar hesaplara yatacak. Ancak bu artış, kök maaşların artıp artmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Kök Maaş Değişecek Mi?

Yeni vergi paketi kapsamında en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye çıkarılıyor, fakat kök maaşlar aynı kalacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, kök maaşların değişmediğini belirterek, eski uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Eski uygulamada olduğu gibi maaşlar tamamlanarak yeni tutara ulaştırılacak.

Kök Maaş ve Seyyanen Zam Arasındaki Fark

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bu düzenlemenin seyyanen zam olmadığını, kök maaş artışı da getirmediğini belirtti. Mevcut uygulamada 10.000 lira olan en düşük emekli aylığı, 12.500 liraya çıkarılıyor ve farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor.

En Düşük Emekli Aylığı Kimleri Etkileyecek?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, işçi, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 24.73 zam yapıldı. Özellikle sigorta girişi 2008 sonrası olanlar ve kök maaşı 8.000 liranın altında olanlar bu zamdan etkilenmedi. Bu emeklilerin maaşları 12.500 liraya tamamlanacak.

SGK ve Bağkur Kök Maaş Hesaplama: Maaş Nasıl Hesaplanacak?

Örneklerle açıklayacak olursak, kök maaşı 7.500 TL olan bir emekli, yüzde 24.73’lük zamla maaşı 9.354 TL olacak ve ek ödeme ile 9.728 TL alacak. Ancak en düşük emekli aylığı 12.500 TL’ye çıkarıldığı için temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak. Kök maaşı 8.000 TL olan bir emekli, zamla 9.978 TL alacak ve ek ödeme ile bu tutar 10.377 TL olacak. Yeni düzenleme ile 12.500 TL’den az maaş alan olmayacak.

Düzenlemeden 3.7 Milyon Emekli Faydalanacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketi ile en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılması halinde 3.703.788 kişinin bu düzenlemeden yararlanacağını belirtti. Bu düzenlemenin maliyeti ise 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL olarak hesaplandı.