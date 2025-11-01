Türk Kızılay Van Edremit Şubesi’nde Kızılay Haftası, 1 Kasım Cumartesi günü (Bugün) Edremit Kent Meydanı’nda kutlanacak.

Kızılay Haftası kapsamında pamuk şekeri dağıtımı, çocuk etkinlikleri ve zeka oyunlarının düzenleneceği program, bugün günü saat 13.00 ile 15.30 arasında Edremit Kent Meydanı’nda başlayacak ve tüm halk davetli olacak.

Programda pamuk şekeri dağıtımı yapılacak, çocuklar için çeşitli etkinlikler ile zeka oyunları sunulacak. Kızılay gönüllüleri ve çalışanları, yardım çalışmalarından sağlık hizmetlerine, gençlik faaliyetlerinden kan bağışına kadar yürütülen çalışmaları paylaşacak.