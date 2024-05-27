Kızıl Goncalar Yeni Bölüm Yok mu, Bu Hafta Yayınlanmıyor mu?

Bu akşam TV'de hangi dizilerin yayınlanacağı sorusu, kanalların TV yayın akışı listesi ile netleşti. Geçtiğimiz hafta Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Peki, Kızıl Goncalar bu hafta yeni bölümle karşımızda olacak mı?

Kızıl Goncalar Yeni Bölüm Beklentisi

Kızıl Goncalar dizisi Now TV ekranında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 13. bölümü yayınlanan dizinin bu akşam yeni bölümle ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak, yeni bölüm yayınlanacak mı sorusu gündemde.

Kızıl Goncalar Son Bölümde Neler Oldu?

Son bölümde, Cüneyd'in babası Vahit'in geri dönüşü herkesi şaşırttı. Cüneyd, posta oturmaya hazırlanırken bu karşılaşmayla sarsıldı. Öte yandan, Mira duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyerek Naim'in söylediklerinden emin olmaya çalıştı. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına çıkan Vahit'ten şüphelendi.

Derviş Vahit ve Cüneyd'in Mücadelesi

Vahit, perişan halde derviş gibi oğlunun karşısına çıktı. Sadi, Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durmasına rağmen abisinin yanında durdu. Cüneyd'in posta oturması ise Meryem, Birgül ve Zeynep'in kızları okutma çabalarını gerçeğe yaklaştırdı, ancak bu niyet diğer tarikatlar arasında infiale sebep oldu.

Naim'in Büyük Haberi ve Mira'nın Araştırması

Naim, her şeyini kaybetmişken Nadire'den umut verici bir haber aldı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacakken, Mira da nihai gerçeğe yaklaştı. Levent'e rağmen harekete geçen Beste'nin son hamlesi Mira'yı atlattı ama Meryem hayatının en büyük sırrına yaklaştı.

Cüneyd'in Gerçeklerle Yüzleşmesi

Cüneyd, annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği öğrendiğinde her şey için çok geç olduğunu fark etti. Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kanıt bulmaya çalışırken, Vahit'in perişan halde oğlunun karşısına çıkması işleri karıştırdı.

Kızıl Goncalar Yeni Bölüm Yok mu?

Kızıl Goncalar geçen hafta sezon finali yaptı. Bu nedenle, bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Dizi, sezon finali ile izleyicilerine veda etti ve yeni sezonun başlangıcı için bekleyiş başladı.