Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde, kentin hava ulaşımında yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözüm talebiyle kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası önünde başlayan yürüyüş, İskele Caddesi, Cumhuriyet Caddesinden devam ederek Kent meydanında son buldu. Burada açıklamayı okuyan VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Türkiye’nin en eski hava meydanlarından bir tanesi olan Ferit Melen Havalimanı ne yazık ki gerekli ilgiyi ve sefer sayılarını görememektedir.” dedi.

“İLİMİZ EN KALABALIK 19’UNCU KENTTİR”

Ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle havayolunun tercih edildiği belirten Takva, “İlimiz; 1 milyon 120 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık 19’uncu kenttir. Hinterlandında bulunan 5 milyon nüfusa hizmet veren şehrimiz, bölgenin çekim merkezidir. Kendi vatandaşlarımızın yanı sıra İran ve Irak’tan ilimize gelen vatandaşlar, Ülkemizin batı illerine gitmek için havayolu ulaşımını tercih etmektedir.

Tüm potansiyellere ve taleplere rağmen ortalama 10-12 arasında değişen uçak sefer sayıları, ihtiyaca karşı gelmemektedir. Uzun yıllardır devam eden, dile getirilen ve sosyal medyada ‘Van Uçamıyor’ sloganına dönüşen uçak sorunu henüz çözülmüş değil.” ifadelerini kullandı.

“UÇUŞ SAYILARININ AZLIĞINA ANLAM VEREMİYORUZ”

Van’ın uçuş sayılarının azaltılmış olmasına anlam veremediklerini belirten Takva, “Ankara ve İstanbul’a yakın mesafelere Türkiye’nin birçok ilinden ihtiyaç fazlası çok sayıda sefer bırakılırken ve uçak sefer sayılarında rekorlar kırılırken, İlimizin uçuş sayılarının azaltılmasına anlam verilememektedir. Daha önce kitlesel basın açıklaması yapılmış olmasına rağmen sonuç alınamamış ve ne yazık ki Van kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’nun Van’da yaptıkları toplantı sonrasında kısa süre içerisinde sorunu çözeceklerine yönelik beyanatları sorunun çözümüne katkı sunmamıştır.” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK MAĞDURİYETLER OLUŞUYOR”

Takva, açıklamasının devamında; “Turizm şehri olan İlimizde acenteler grup yolcularını ya başka havalimanına yönlendirmekte ya da grupları iptal etmek zorunda kalmaktadır. Yaşanan sorun, turizm sezonu olması hasebiyle konaklama sektörü ve diğer organizasyonları da sekteye uğratmaktadır. Taziyesi ve hastası nedeniyle İlimize gelmek isteyen ya da diğer şehirlere gitmek isteyen vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet ile karşı karşıya kalmaktadır” dedi.

“SORUN İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİDİR”

Takva, “Başta İstanbul ve Ankara uçuşları olmak üzere uçak seferleri konusunda yaşanan sorun ivedilikle çözülmelidir. Çünkü biz uzağız! Bu konuda Türk Hava Yolları ile birlikte Pegasus, Ajet, Sunexpress gibi diğer özel havayolu şirketlerini ve karar vericileri duyarlı olmaya, sefer sayılarını bir an evvel arttırmaya davet ediyoruz. Van kaderine terk edilmemeli ve bir ulaşım aracı olan uçak mağduriyet olmamalıdır” diye kaydetti.

“TÜM YETKİLİLERİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Takva, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Başta uçak sefer sayıları sorunu olmak üzere İlimizin tüm sorunlarının çözümünü noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili kurumları ve tüm yetkilileri duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca İlimizin sorunlarının Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilirken doğru bilgiler ve rakamlar ile iletilmesi ve İlimizin hak ettiği yaklaşımların sergilenmesi gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Van’ın uçak sorununu çözün!”