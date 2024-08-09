Her Köşeye Kitap Ulaştıran Kütüphane

Van Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle hizmet veren Gezici Kütüphane, özellikle kitaba erişim imkanının kısıtlı olduğu kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için adeta bir bilgi hazinesi sunuyor. İçinde 3.500'den fazla kitap bulunan bu seyyar kütüphane, internete erişim imkanı da sağlayarak öğrencilere modern bir okuma deneyimi sunuyor.

15 Günde Bir Yeni Kitaplar

Gezici Kütüphane'nin müdürü Mehmet Sait Pişkin, "2012'den bu yana Van'da gitmediğimiz köy kalmadı," diyerek kütüphanenin kapsamını özetliyor. Kütüphane, gittiği yerlerde çocuklara ödünç kitaplar veriyor ve 15 gün sonra yeniden ziyaret ederek yeni kitaplarla dönüş yapıyor. Yazın kırsal toplanma alanları ve Kur'an kurslarına, kışın ise okullara yönelik ziyaretlerle her yaştan okuyucuya ulaşmayı hedefliyor.

Kırsalda Kitap Okuma Sevinci

Alaköy Mahallesi’ndeki çocuklar için büyük bir fırsat olan Gezici Kütüphane, çocukların hayal dünyalarını genişletmelerine yardımcı oluyor. 14 yaşındaki İbrahim Eren Aysen, kütüphanenin kitap çeşitliliğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederken, 13 yaşındaki Rana Baycan ise bu sayede yeni kitaplarla tanışmanın heyecanını yaşıyor.

Kitap Okuma Kültürünü Her Yere Taşıyan Proje

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pişkin, "Gezici Kütüphane ile her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Kitaba erişimi olmayan köylerde bile kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu proje ile yediden yetmişe herkesi kitapla buluşturuyoruz," diyerek projenin önemini vurguluyor. Van'ın dört bir yanına bilgi götüren bu araç, hem çocuklar hem de yetişkinler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.