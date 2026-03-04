AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgiye göre programın "Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi Alt Programı" çerçevesinde, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlanıyor.

Bu kapsamda, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesi ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliği artırılarak nüfusun kırsalda kalmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kırsal altyapının iyileştirilmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla ekonomik yatırımlar desteklenerek kırsal alanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi için faaliyetler yürütülüyor.

Kadın çiftçilere yönelik projeler artırılacak

Kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi için gelir getirici, mesleki beceri kazandıran, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyoekonomik yönden güçlendirici kadın çiftçilere yönelik projeler yapılacak.

Kadın çiftçilerin yararlandığı proje sayısı geçen yıl kümülatif 305 olurken bu yıl rakamın 340'a, 2028'e kadar ise 410'a yükseltilmesi öngörülüyor.

Tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlanması için kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında da organize tarım bölgelerinin (OTB) sayısının artırılması hedefleniyor.

Alt program kapsamında bütçe geçen yıl 14 milyar 793 milyon 860 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yıl söz konusu bütçe 19 milyar 794 milyon 994 bin liraya yükselirken tutarın 2027'de 21 milyar 960 milyon 44 bin liraya, 2028'de ise 23 milyar 723 milyon 646 bin liraya ulaşması bekleniyor.

Böylece Bakanlık, 2026-2028 yıllarında kırsal kalkınmanın desteklenmesi için yaklaşık 65,5 milyar liralık yatırım yapmayı hedefliyor.

Tarımsal kuraklık raporları hazırlanacak

İklim değişikliğinin tarım sektöründeki baskısı daha fazla hissedilirken tarımın sürece uyum kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Alt Programı" kapsamında çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Tarım sektöründe sınırlı doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik eden, karbon salımı ve su tüketimini azaltmaya yönelik sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda farkındalık artırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda, çiftçilerin ve ilgili paydaşların iklim değişikliğinin etkileri ve alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmesi sağlanarak sektörün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri çalışmaları kapsamında, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık sektörüne ilişkin sera gazı emisyonu ve yutak hesaplamaları gerçekleştirilerek, sektörel bazda iklim politikalarının şekillenmesine bilimsel katkı sunulması öngörülüyor.

Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık riskine karşı, tarımsal üretimi izlemek ve gerekli önlemleri zamanında alabilmek amacıyla düzenli tarımsal kuraklık raporları hazırlanacak, bu sayede erken uyarı ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliği artırılacak.