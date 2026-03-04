Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan Şubat ayı verileri, otomotiv pazarında sınırlı bir daralmaya işaret etti.
Satış adetlerinde önceki aya kıyasla yaşanan ılımlı gerilemeye rağmen bazı markalar güçlü performanslarını korudu.
Peki, Şubat ayında tüketicinin tercihi hangi markalardan yana oldu? İşte segment segment öne çıkan isimler…
ŞUBAT’TA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER
Renault: 11.898 adet
Peugeot: 8.244 adet
Fiat: 7.542 adet
Toyota: 7.535 adet
Volkswagen : 5.580 adet
Opel: 5.237 adet
Ford: 5.099 adet
Hyundai: 4.960 adet
Citroen: 4.885 adet
Skoda: 3.323 adet
Togg: 2.950 adet
Mercedes-Benz: 2.185 adet
Kia: 2.056 adet
BMW: 1.677 adet
Chery: 1.618 adet
Nissan: 1.586 adet
KG Mobility – Ssangyong: 1.487 adet
BYD: 1.428 adet
Audi: 1.389 adet
Mini: 1.301 adet