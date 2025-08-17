Trendyol 1. Lig ikinci hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta rakibi Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanan maça ev sahibi İmaj Altyapı Van Spor FK başladı.

Maçın ilk bölümlerinde her iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti.

Müsabakanın 26. dakikasında ani gelişen İmaj Altyapı Van Spor FK atağında Anestis'e faul yapıldı. Bariz gol şansı nedeniyle, faulü yapan Onur Ulaş kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Esenler Erokspor 10 kişi kaldı.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Van Spor FK etkili ataklar geliştirdi ancak ilk yarıda aradığı golü bulamayınca devre 0 - 0 berabere bitti.

Maçın ikinci yarısına Van Spor FK hızlı başladı. 47. dakikada gelişen Van Spor atağında Ivan Cedric'e ceza sahası içinde faul yapıldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Anestis'in vuruşunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.

Ancak penaltı sonrası da temsilcimizin gol arayışları sürdü.

Maçın 57. dakikasında gelişen Van Spor atağında Ivan Cedrik topa dokundu ve golü kaydetti. Ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra hakem golü verdi ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca müsabaka 1 - 0 Van Spor'un üstünlüğ ile tamamlandı.

Bu skorla Van Spor FK ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkardı.