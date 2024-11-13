Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 11. hafta geride kaldı. Maçların ardından grupta PFDK’ya sevk edilen kulüp ve kişiler açıklandı.
Kırmızı Grup’ta PFDK sevklerine ilişkin şu kararlar alındı;
“Karaman Futbol Kulübü görevlisi Mustafa Sağer’in 09.11.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Karaman Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 10.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. Kulübü’nün 09.11.2024 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Somaspor Kulübü antrenörü Mustafa Şen’in 10.11.2024 tarihinde oynanan Somaspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Çimentaş Elazığspor Kulübü antrenörü Mustafa Tura’nın 10.11.2024 tarihinde oynanan Somaspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Merkür Jet Erbaaspor Kulübü’nün 10.11.2024 tarihinde oynanan Merkür Jet Erbaaspor-Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Diyarbekir Spor A.Ş. Kulübü antrenörü Mustafa Erol’un 10.11.2024 tarihinde oynanan Diyarbekir Spor A.Ş.-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”