Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün ve yarın rakipler karşı karşıya gelecek.

Haftanın en zorlu maçlarından birinde bugün Serik Belediyespor sahasında Çimentaş Elazığspor’u konuk edecek. Yine bugün oynanacak bir diğer zorlu karşılaşmada ise Buca Spor 1928 ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek.

Bugünün diğer maçlarında ise Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile Belediye Derince Spor ve Ankara Demirspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK karşılaşacak.

Bugün ki 4 karşılaşmanın ardından yarın da Kırmızı Grup’ta 5 maç oynanacak ve 13. hafta tamamlanacak.

Kırmızı Grup’ta haftanın programı şu şekilde;

23.11.2024 13:30 Serik Belediyespor - Çimentaş Elazığspor

23.11.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Belediye Derince Spor

23.11.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

23.11.2024 14:00 Ankara Demirspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

24.11.2024 14:00 Giresunspor - Merkür Jet Erbaaspor

24.11.2024 14:00 Somaspor - Motolux 68 Aksarayspor

24.11.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Menemen Futbol Kulübü

24.11.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Nazilli Spor A.Ş.

24.11.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü