Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle 24. hafta maçları ertelenen 2. Lig’de, bu hafta 25. hafta maçları oynanacak.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Kırmızı Grup’ta bugün 3 karşılaşma oynanacak.

Bugün ki maçlarda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK- Çimentaş Elazığspor, Ankara Demirspor - Ülkea Nazillispor ve Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşı karşıya gelecek. Bu maçlar saat 14.00’te başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK ise yarın deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor ile karşılaşacak.

KIRMIZI GRUP’TA YARIN Kİ PROGRAM ŞU ŞEKİLDE

02.03.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü

02.03.2025 14:00 Somaspor - Belediye Derince Spor

02.03.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Menemen Futbol Kulübü

02.03.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

02.03.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

02.03.2025 14:00 Giresunspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.