Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş. maçıyla başlayan heyecan, bugün oynanacak 8 maçla devam edecek.
Bir birinden çekişmeli maçlara sahne olması beklenen 16. haftada, alınacak sonuçlar sıralamayı etkileyecek.
Gruptaki 8 maç da bugün aynı saatte (14.00) başlayacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, rakibini mağlup ederek, hanesine 3 puan yazdırmayı amaçlıyor.
GÜNÜN MAÇLARI
Kırmızı Grup’ta bugün; Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Serik Belediyespor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Motolux 68 Aksarayspor - Bucaspor 1928, Nazilli Spor A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü, Ankara Demirspor – Somaspor, Giresunspor - Belediye Derince Spor, Çimentaş Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ve Merkür Jet Erbaaspor - Diyarbekir Spor A.Ş. karşı karşıya gelecek.