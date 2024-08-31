Süper Lig ve 1. Lig’in ardından bugün de 2. Lig maratonu start alıyor. Van Spor FK’nin de yer aldığı Kırmızı Grup’ta 1. hafta açılış maçında Menemen Futbol Kulübü, Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş.’yi konuk edecek. Bu maç Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk haftanın diğer maçları ise yarın oynanacak. Yarın oynanacak maç programı şu şekilde;

01.09.2024 14:00 Van Spor FK - Belediye Derince Spor

01.09.2024 16:00 Motolux 68 Aksarayspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

01.09.2024 16:00 Somaspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

01.09.2024 Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928

01.09.2024 16:30 Ankara Demirspor - Serik Belediyespor

01.09.2024 17:00 Arnavutköy Belediyesi FSK - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

01.09.2024 19:00 Giresunspor - Nazilli Belediyespor

01.09.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Karaman Futbol Kulübü