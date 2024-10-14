Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 7. Hafta, bugün oynanacak tek maçın ardından tamamlanacak.

Kırmızı Grup’ta dün 8 maç oynandı. 5 golle dünün en gollü maçı Bucaspor 1928 ile Karacabey Belediye Spor A.Ş. arasında oynandı. Bu maçı ev sahibi ekip 3 – 2 kazandı.

Haftanın tek gollü maçında ise Motolux 68 Aksarayspor, Çimentaş Elazığspor’u 1 – 0 mağlup etti.

Artı Değer Van Spor FK’nin de deplasmanda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştığı haftada toplu sonuçlar şu şekilde;

Motolux 68 Aksarayspor 1-0 Çimentaş Elazığspor

Merkür Jet Erbaaspor 1-1 Nazilli Spor A.Ş.

Ankara Demirspor 1-1 Belediye Derince Spor

Serik Belediyespor 2-2 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK 1-1 Artı Değer Van Spor FK

Somaspor 1-3 Karaman Futbol Kulübü

Giresunspor 0-2 Menemen Futbol Kulübü

Bucaspor 1928 3-2 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Diyarbekir Spor A.Ş. - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. (Bugün oynanacak)