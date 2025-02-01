Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün 4, yarın ise 5 maç oynanacak. Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında Giresunspor’u ağırlayacak.

Ligin ikinci devresinde sahasında ilk kez taraftarıyla buluşacak olan Artı Değer Van Spor FK, sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Artı Değer Van Spor FK – Giresunspor maçı bugün saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Günün diğer maçlarında Bucaspor 1928 sahasında Somaspor’u, Belediye Derince Spor, Menemen Futbol Kulübünü ve Karacabey Belediye Spor A.Ş. ise Ankara Demirspor’u konuk edecek. Bu maçlar da saat 14.00’te başlayacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün ve yarın oynanacak maçlar şu şekilde;

01.02.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Ankara Demirspor

01.02.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Somaspor

01.02.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Menemen Futbol Kulübü

01.02.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Giresunspor

02.02.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor

02.02.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Motolux 68 Aksarayspor

02.02.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

02.02.2025 14:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Diyarbekir Spor A.Ş.

02.02.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Çimentaş Elazığspor