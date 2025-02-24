Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 25. hafta maçları 1 - 2 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Artı Değer Van Spor FK, 2 Mart Pazar günü deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta, hava muhalefeti nedeniyle 24. hafta maçlarını oynayamayan Kırmızı Grup’taki takımlar, 25. hafta maçlarına hazırlanıyor.
Artı Değer Van Spor FK de, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı – siyahlılarda hedef, deplasmandan 3 puanla ayrılmak.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 25. hafta maç programı şu şekilde;
01.03.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Çimentaş Elazığspor
01.03.2025 14:00 Ankara Demirspor - Ülkea Nazillispor
01.03.2025 14:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
02.03.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü
02.03.2025 14:00 Somaspor - Belediye Derince Spor
02.03.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Menemen Futbol Kulübü
02.03.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü
02.03.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
02.03.2025 14:00 Giresunspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.