HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı, her hafta Nesine 2. ve Nesine 3. Lig maçlarından bazılarını canlı olarak yayınlıyor. Daha önce Artı Değer Van Spor’un da önemli maçlarını ekrana taşıyan kanal, bu hafta canlı yayınlanacak maçları da açıkladı.

Buna göre, Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Motolux 68 Aksarayspor - Menemen Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. maçları canlı yayınlanacak.

İşte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de canlı yayınlanacak maçların programı;

1 MART CUMARTESİ

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00: Karşıyaka - Düzce Cam Düzcespor (HT Spor TV)

2 MART PAZAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00: Motolux 68 Aksarayspor - Menemen Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

14.00: Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00: Artvin Hopaspor - Ergene Velimeşe Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00: Uşak Spor A.Ş. - Türk Metal 1963 Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00: Osmaniyespor Futbol Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00: Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü - Mardin 1969 Spor (HT Spor TV)