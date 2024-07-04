Ev sahipleri ve kiracılar arasında sık sık yaşanan krizler arasına bir yenisi daha eklendi. Kira zammı gibi en belirgin kriz sebeplerinin yanında bu kez o belge işleri karıştırdı.

Ev sahiplerinin kendini güvenceye alma maksadıyla düzenledikleri o belge çoğu kiracı tarafından imzalanmak istenmiyor. Durum böyle olduğunda ise ne yazık ki ev kiralaması yapılamıyor.

Kira sözleşmesine bağlı kalmaları durumunda kirada fazla artış yapamamaları ve kiracıları çıkartamayan ev sahipleri çözümü o evrakta buldu.

Tahliye taahhüdü istiyorlar…

Ev sahipleri tarafından hazırlanan ve çoğu kiracı tarafından imzalanmak isteyen tahliye taahhüdü gündeme bomba gibi düştü.

Bu belgeyi imzalatmalarındaki amacı kendini güvenceye almak olduğunu vurgulayan ev sahipleri imzalamayan kiracıya ev vermiyorlar. Söz konusu belgeyi imzalayan kiracılar ise, ev sahibiyle anlaşmazlığa düştüklerinde tahliye edilebiliyor.

Evrakı imzalamanın buna yol açabileceğini bilen kiracılar ise bu belgeyi imzalamak istemiyor. Mülk sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklarda söz konusu olan tahliye taahhüdünün işleme konulması için mahkemeye başvurulması gerekiyor. Ancak bu durumda da dosya yoğunluğu nedeniyle mahkeme sürecinin 1 ila 2 yıl sürdüğü uzmanlar tarafından belirtiliyor.