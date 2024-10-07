Genç Yarışmacının Heyecanı

Yarışmanın yüksek ödülü ve genç yarışmacının heyecanı, izleyicilerin merakını artırdı ve sorunun cevabı büyük bir ilgiyle beklendi.Soru, "Kuran-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?" şeklindeydi ve seçenekler arasında Hz. Havva, Hz. Mikail, Habil ve Kabil bulunuyordu. Ramazan, bu soruya yanıt olarak "A- Hz. Havva" seçeneğini işaretledi. Ancak genç yarışmacının verdiği bu cevap, beklenenin aksine yanlıştı. İzleyiciler, Kuran-ı Kerim’de gerçekten hangi ismin yer aldığını merak ederken, yarışmanın heyecanı da tırmandı.

Doğru Cevap Şaşırttı

Sonuçlar açıklandığında, izleyenlerin dikkatleri, doğru cevabın Hz. Mikail olduğuna çevrildi. Kuran-ı Kerim'de yer alan bu önemli ismin adı, Bakara suresinin 97 ve 98. ayetlerinde geçiyor. Ramazan Çulha'nın yanılgısı, izleyicilerde derin bir merak uyandırırken, bu durum aynı zamanda bilgi yarışmalarının ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.