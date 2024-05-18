Kılıçdaroğlu’ndan Kobani Davası Açıklaması: “Erdoğan, Demirtaş’ı Tutsak Eden İradenin En Önemli İsmidir”

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani davası sonrası yeniden gündeme gelen dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Sayın Demirtaş, içerisinde AKP rejimiyle anlaşmalı bazı partililerin de olduğu bir irade tarafından, yalan ve iftiralarla 'dokunulmazlığın kaldırılması' bahanesiyle tutsak edilmiştir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kobani davası sonrası tekrar gündem olan dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Demirtaş ve Arkadaşlarının İsnat Edilebilecek Bir Terör Suçu Yoktur”

Kılıçdaroğlu, “Terör suçu dokunulmazlık kapsamında değildir. Ayrıca Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının işlediği veya kendilerine isnat edilebilecek bir terör suçu da yoktur. Sayın Demirtaş savunmasında da vurguladığı üzere demokrasi ve barış savunucusudur. Hal böyleyken Sayın Demirtaş, içerisinde AKP rejimiyle anlaşmalı bazı partililerin de olduğu bir irade tarafından, yalan ve iftiralarla 'dokunulmazlığın kaldırılması' bahanesiyle tutsak edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Demirtaş’ı Tutsak Eden İradenin En Önemli İsmi Erdoğan’dır”

Kılıçdaroğlu, “Ve aynı irade hukuksuz, etik dışı, vicdansız bir yargılamayla bu tutsaklığı hükme bağlamıştır. Sayın Demirtaş’ı tutsak eden iradenin en önemli ismi Erdoğan’ın kendisidir. Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının, kendi partileri içerisinde, kimilerinin her fırsatta göz kırptığı ve Erdoğan’ın öncüsü olduğu irade tarafından tutsak edilmelerine karşı tek başıma kalsam da mücadele edeceğim. Sayın Demirtaş’ı yalnız bırakanlardan olmayacağım. Van’da, Diyarbakır’da, Muş’ta, Samsun’da, Kayseri’de ve bütün Türkiye’de seçim dönemi ve öncesinde bana olan sevgiyi ve çok daha önemlisi demokrasiye ve adalete olan özlemi, inancı görmüş biriyim. Güzel ülkemizin varlığı ve geleceği için samimi bir şekilde siyaset yapan ve çalışan herkes için sonuna kadar mücadele ettim, ederim” şeklinde açıklama yaptı.