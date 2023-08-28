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Yıllardır meydan özlemi yaşayan, konserler, mitingler ve eğlence programlarında büyük sıkıntıların yaşandığı Van'da, Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir projeye imza atıyor. Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanında yapılacak olan Kent Meydanı'nda çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi ile eski müze sokak arasında bulunan ve tamamı Büyükşehir Belediyesine ait 6 bin 580 metrekarelik alanda yapımı süren kent meydanı kente değer katacak.

Meydan konseptinde tasarlanan alanda konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek bir sahne oturma alanları ve yeşil alan olacak. Yapılacak olan ışıklandırma çalışmalarıyla meydan, gece etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabilecek. Yıl sonuna kadar yapımı tamamlanması hedeflenen meydan, kentteki etkinliklerin yeni adresi olacak.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden çok amaçlı kent meydanında incelemelerde bulunarak, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip eden Vali Balcı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

VANLILAR BELEDİYE CAMİİ'NİN YENİDEN YAPILMASINI İSTİYOR

2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan ve akabinde yıktırılan Van Belediyesi binası altında bulunan caminin kent meydanı içinde yeniden yapılması isteniyor. Belediye binasının hemen altında bulunan caminin mevcut Kent Meydanı projesinde yer almaması vatandaşların tepkisine neden olurken, Vanlılar kent meydanı içinde caminin yeniden Van'a kazandırılmasını bekliyor.

Eski Belediye Başkanı Mustafa Çohaz tarafından yaptırılan belediye camii deprem sonrası kullanılamaz duruma gelmiş, daha sonra söz konusu binanın yıkımının ardından bu cami de yıktırılmıştı. Vanlıların kent meydanın bir köşesine belediye caminin yeniden yapılmasını bekliyor.

Van bölge gazetesi