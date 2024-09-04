Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve katkılarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un başkanlığında yürütülen kazıda; dil bilimcileri, antropologlar, sanat tarihçileri, kimya ve jeofizikçilerden oluşan 20 kişilik bir ekip yer alıyor. Kef Kalesi Kazısı Başkanı Doç. Dr. İsmail Coşkun, 2 bin 300 rakımda 200 bin metrekarelik büyük bir alanda kurulu bölgede yaptıkları kazılarda bu yıl da önemli buluntulara rastladıklarını belirtti.

Kef Kalesi'nin saray bölümüne ağırlık verdiklerini belirten Coşkun, “Kazımız Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleri ile yine aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin destekleriyle devam ediyor. Kef Kalesi, Adilcevaz ilçesinin 5 kilometre kuzeyinde 2 bin 300 rakımda yer alan bir kale. Süphan Dağı'nın hemen yakınında yer alıyor. Urartular tarafından Süphan Dağı aynı zamanda ilahi bir dağ olarak görülüyor. Burası Urartu Kralı Argişti oğlu Rusa tarafından kurulan bir kale. Bu kalede yoğun bir şekilde bazalt kullanımı var. Belki de en fazla bazalt kullanılan kalelerden birisi diyebiliriz. Kalemizde bu sene yapılan çalışmalarda yeni fil ayakları tespit ettik. Bu fil ayaklarının dışında aynı zamanda bir tekstil atölyesi olabilecek bir yer üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Bu seneki çalışmalarda aynı zamanda ok uçları, ağırşaklar (tekstilde kullanılan bir malzeme), obsidiyen aletler, boncuklar ortaya çıkarıldı” dedi.