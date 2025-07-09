Konuşmasına Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 Mehmetçik’e Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN RUHUNU YANSITIYOR”

Türkiye’nin en kapsamlı festivallerinden olduğunu belirten AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü vizyonuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin en kapsamlı kültürel atılımlarından biri. Bu festivallerin yalnızca birer etkinlik değil, kültür, sanat ve turizm ekseninde Türkiye Yüzyılı’nın ruhunu yansıtan bir medeniyet yürüyüşüdür.” dedi.

“FESTİVAL VAN’A KÜLTÜR VE SANATIN İZİNİ BIRAKTI”

Festivalin 2021 yılında başladığını aktaran Türkmenoğlu, “2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan bu kültür hamlesi artık bir marka değeridir. Van’ın, bu büyük organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapacak olmasının gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Van’da ilk kez düzenlenen festival, konserlerden sergilere, şiir gecelerinden söyleşilere, çocuk atölyelerinden tiyatro oyunlarına kadar yüzlerce etkinlikle şehrin her köşesine kültür ve sanatın izini bıraktı. Van, tarih boyunca Urartular’dan Selçuklular’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu topraklar kültürle yoğrulmuş, sanatı ve edebiyatı bir yaşam biçimine dönüştürmüş bir medeniyetin taşıyıcısıdır.” sözlerine yer verdi.

“VAN’IN TARİHİ BELLEĞİNİ GELECEKLE BULUŞTURUYOR”

Türkmenoğlu, “Van Gölü, Akdamar Adası, Urartu kalıntıları ve kadim çarşılar bu mirasın parçaları. Şehir artık kültür turizmi açısından yükselen bir değer haline geldi. Kültür Yolu Festivali, Van’ın tarihi belleğini gelecekle buluşturuyor. Bu yıl da festival kapsamında çocuk tiyatroları, gösteriler, atölyeler, yöresel el sanatları sergileri, müze ve kütüphane etkinlikleri, edebiyat buluşmaları ve konserler yer alacak. Festival süresince şehir içi hareketlik artacak, otel doluluk oranları yükselecek, esnafa ekonomik canlılık gelecek. Festivalin şehre can verdiğini net biçimde göreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Türkmenoğlu konuşmasının devamında, “Bu büyük organizasyonda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine, Van Valiliği’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne, yerel kurumlara, gönüllülere ve sanatçılara teşekkür ederim. Tüm hemşerilerimizi ve misafirlerimizi; Van’ın kültürle, sanatla ve tarihi derinliğiyle buluştuğu bu özel iklime ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.

Türkmenoğlu, sözlerinin sonunda Akdamar Kilisesi’nin keşişinin kızı Tamara ile Müslüman bir gencin aşk hikayesine, 17. yüzyılda yaşamış Karakoyun Sultanı Selvihan ile Ercişli Emrah’ın efsanevi sevdasına ve 1907 yılında Van’da görev yaptığı sırada Ermeniler tarafından şehit edilen Ali Paşa’nın kahramanlık hikayesine de dikkat çekti.