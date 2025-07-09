Yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Van’ın bazı ilçelerinde yağışlı sistem etkili olacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu verilerine göre Van’ın kuzey ve doğu bölgelerinde yer alan ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor. Rüzgârın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Van’da bugün hava durumu ise şu şekilde olacak;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu