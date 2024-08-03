Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Kayhan Özer. 26 yaşındaki Kayhan Özer, 11 Haziran 1998'de Adana'da doğdu ve boyuzu 1,73 metre. Türk sporcusu olan Kayhan Özer, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışında mücadele etti. Bunun yanı sıra, Kayhan Özer Balkan Atletizm Şampiyonası'nda dört kez altın madalya, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda iki kez altın madalya ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya sahibi. Genç yaşına rağmen bu başarıları ile Kayhan Özer, Türk sporuna önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi