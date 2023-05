Wanhaber – Haber Bülteni

Erciş, Muradiye, Çaldıran ve Edremit seçim bürolarını ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk’ün, buralarda vatandaşların ilgisi, sevgisi ve güler yüzüyle karşılandığı kaydedildi.

Buralarda vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyen Kayatürk, “Her mahallemizde, her köyümüzde, her ilçemizde, her sokağımızda ve de her evimizde sorunlarının çözümünü bekleyen kardeşlerimiz için tüm gücümüzle gayret edeceğimizin sözünü veriyorum.

Vatandaşlarımızın güçlü desteği ile Van’ımıza hizmetlerin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.