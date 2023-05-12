Kahramanmaraş depremlerinde AHBAP'a çadır sattığı gündeme gelmesiyle eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa etti.

Yenişafak gazetesi muhabiri Ersin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılay'ın olağanüstü genel kurula gideceğini duyururak Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın aday olmayacağını bildirdi. Çelik paylaşımında, "Bu durumda Kınık, dolaylı yoldan istifa etmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımında, "Kızılay olağanüstü genel kurula gidiyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık aday olmayacak. Bu durumda Kınık, dolaylı yoldan istifa etmiş oluyor." diye yazdı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 aydan fazla süre geçmesine karşın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevindeki geleceği ile ilgili tartışmalar yaşanmış, iktidar kanadından çok sayıda rahatsızlıklar dile getirilerek istifa çağrıları yapılmıştı.

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Kaynak: t24